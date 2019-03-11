Сборная России сыграет со Словакией в финале Универсиады: дата и время матча

Мужская студенческая сборная России сыграет с командой Словакии в финале Универсиады, проходящей в Красноярске. Игра состоится завтра, 12 марта, начало финального матча — в 11:00 мск.



Напомним, в полуфинальной встрече российская команда уверенно взяла верх над сборной Канады (5:1). В пяти матчах группового этапа сборная России одержала победы с общим счётом 29:7. Были обыграны команды Словакии (2:1), Чехии (6:3), США (3:2), Венгрии (8:0) и Японии (10:1).



Женская сборная России уже завоевала золотые медали Универсиады, в финальной встрече оказавшись сильнее команды Канады (2:0).



Сборная России является безоговорочным лидером общекомандного медального зачёта XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске после 10-го дня соревнований. На счету российской команды 109 медалей (40 золотых, 38 серебряных, 31 бронзовая).