Гуськов: «Автомобилист» может перегореть, а «Салават» поймал уверенность

Эксперт КХЛ ТВ, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделился мнением о противостоянии «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» в полуфинале Восточной конференции.

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«Если бы «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встретились в первом раунде, я бы назвал однозначным фаворитом пары уральцев, основываясь на регулярке. Но сейчас «Салават» получил такой заряд энергии, который я бы сравнил со вторым дыханием у стайеров. Уфимцы сделали важный шаг вперёд в серии с «Магниткой», набрались уверенности, и теперь это совершенно другая команда по сравнению с началом плей-офф. Там каждый игрок взошёл на новую ступень, стал лучше в плане мастерства и характера. «Салават Юлаев» окреп как команда, и я уверен, что они дадут бой «Автомобилисту» в любом случае. У уфимцев в корне изменилась психология, и от них теперь можно ожидать всего, да они и сами понимают, что могут больше.

Мне кажется, что здесь может получиться затяжная серия. В плане ведения игры «Автомобилист» выглядит мощнее и стабильнее, но и «Салават», если поймал свою уверенность, может на этом идти и дальше. Вообще, уфимцы, в каком бы составе не играли, какой бы ни был трудный год у команды, постоянно выступают в плей-офф. Это всегда опытная и амбициозная команда, там все игроки понимают, куда они пришли, и их психология настроена на кубковые матчи. «Автомобилист» пока прыгнул выше головы, и непонятно, как они поведут себя на этой стадии. Этот фактор тоже будет сказываться, уральцы могут просто перегореть», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.