Объявлен состав сборной России на финальный матч Универсиады со Словакией

Стал известен состав мужской студенческой сборной России на финальный матч Всемирной зимней универсиады со Словакией. Игра состоится сегодня, 12 марта, начало — в 11:00 мск.



Вратари: Никита Богданов (Никита Серебряков)



Вадим Кудако – Никита Камалов, Владислав Мисников — Богдан Якимов — Игорь Руденков (К);

Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;

Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков;

Евгений Воронков — Иван Крылов, Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.



Команды уже встречались на групповой стадии, и тогда сборная России обыграла соперника со счётом 2:1 (ОТ). На групповом этапе команда Владислава Хромых также обыграла Японию (10:1), США (3:2), Венгрию (8:0) и Чехию (6:3). В полуфинале российская дружина уверенно победила канадцев со счётом 5:1.

Канадцы грубили. Россия ответила и вышла в финал Универсиады Дубли у Орловича-Грудкова и Сорокина, впереди — матч за золотые медали.