«Куньлунь» хочет выходить в плей-офф, имея в составе больше половины китайцев

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» подписал новый контракт с главным тренером Куртом Фрейзером, сообщила пресс-служба китайского хоккейного клуба. Контракт с 61-летним североамериканским специалистом подписан по системе «1+1».



«С Куртом Фрейзером подписан контракт по схеме „один плюс один“, у тренера Алексея Ковалева есть ещё год контракта. Фрейзеру поставлена задача выхода в плей-офф КХЛ с командой, более чем на половину состоящей из китайских игроков», — приводит сообщение пресс-службы «Р-Спорт».



Фрейзер возглавил «Куньлунь» в январе, сменив финского специалиста Юусо Таполу. Фрейзер не сумел вывести команду в розыгрыш Кубка Гагарина, завершив регулярный чемпионат на 11-строчке Восточной конференции.

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