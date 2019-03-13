Кучеров: когда Малкин в ударе, к нему даже близко никто не может подойти

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал тот факт, что форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.

«Это великий игрок, и я очень рад за него. Всегда следил за ним. Наблюдать за таким игроком всегда интересно. Я считаю его одним из лучших в лиге. А если он в ударе, то, возможно, лучшим. К нему даже близко никто не может подойти. Здорово, когда россияне так играют», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

На счету Малкина 1000 очков в НХЛ — 391 гол и 609 голевых передач. Россиянину понадобилось 848 матчей, чтобы достичь этого показателя. Он стал 88-м игроком в истории и 5-м действующим хоккеистом лиги, которому покорился этот рубеж.



Из российских игроков этот барьер преодолели Алексей Ковалёв (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Фёдоров (1179) и Александр Овечкин (1200). После 64 матчей нынешнего сезона на счету Малкина 70 (21+49) очков.

Родители Малкина поздравили сына с 1000-м очком в НХЛ, опубликовав письмо