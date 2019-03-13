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Кросби — о 1000 очках Малкина: я за него очень рад, отличное достижение

Кросби — о 1000 очках Малкина: я за него очень рад, отличное достижение
Хоккей / НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал тот факт, что Евгений Малкин набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.

«Я рад за него. 1000 очков – отличное достижение. За эти годы он сделал очень многое: выигрывал призы, забивал красивые голы, помогал клубу. Было здорово стать свидетелем такого события. Я за него очень рад», – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

На счету Малкина 1000 очков в НХЛ — 391 гол и 609 голевых передач. Россиянину понадобилось 848 матчей, чтобы достичь этого показателя. Он стал 88-м игроком в истории и 5-м действующим хоккеистом лиги, которому покорился этот рубеж.

Из российских игроков этот барьер преодолели Алексей Ковалёв (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Фёдоров (1179) и Александр Овечкин (1200). После 64 матчей нынешнего сезона на счету Малкина 70 (21+49) очков.

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