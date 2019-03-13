Певица Началова попала в реанимацию после того, как Фролов подал на неё в суд

Певица Юлия Началова попала в реанимацию после того, как на неё подал в суд бывший муж, знаменитый хоккеист Александр Фролов.

Фролов пять лет жил вместе с певицей в гражданском браке в четырёхкомнатной квартире на улице Нежинской. Апартаменты достались певице от другого бывшего — футболиста Евгения Алдонина.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в 2015 году Фролов пытался половину квартиры выкупить — отдал Началовой 20 млн рублей. Через год пара рассталась, а в 2018-м певица сказала, что муж ей не заплатил, значит, доля не его. Началова придумала хитрый план: оформила временную регистрацию в Нижнем Новгороде и передала права ООО «Весенние инвестиции». Фролов подал ответный иск, у Началовой, которая страдает диабетом, резко подскочил сахар в крови.

Фролов минувший сезон провёл в корейском клубе «Дэмунг». Александр переехал в Корею летом, нападающий известен по выступлениям за «Торпедо», ЦСКА, «Авангард», «Рейнджерс» и «Лос-Анджелес». Фролов провёл 579 игр в НХЛ и набрал 397 (175+222) очков. В КХЛ — 280 игр и 132 (53+79) очка.

Команда Куляша и Фролова выбыла из плей-офф Азиатской лиги, сыграв три матча