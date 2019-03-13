39-летний Джо Торнтон вышел на 13-е место в истории НХЛ по сыгранным матчам

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» победил «Виннипег Джетс» (5:4).

Для легендарного нападающего «Шаркс» Джо Торнтона эта игра стала 1554-й за карьеру в НХЛ. Торнтон вышел на 13-е место в истории НХЛ по сыгранным матчем, повторив результат Джерома Игинлы. Следующей целью для Джо являются позиции Никласа Лидстрёма (1564).

В этой игре 39-летний форвард отметился ассистентским дублем. Благодаря этому Торнтон добрался до отметки 1469 очков за карьеру. Он вышел на единоличное 14-е место в истории НХЛ по очкам, превзойдя результат Стэна Микиты (1467). Следующей целью для Джо являются позиции Пола Коффи (1531).

По результативным передачам (1058) канадский нападающий занимает девятое место, на пять передач отставая от Стива Айзермана.

39-летний Джо Торнтон вышел на 14-е место в истории НХЛ по очкам