Квартальнов – о трёх удалениях подряд: знали, что будет. Расскажу историю…

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о поражении со счётом 0:1 в первом матче серии второго раунда плей-офф со СКА.

«0:1, к сожалению, опять не нашли ключики к воротам. Надо нам в атаке добавить, хотя и моменты были. Думаю, сейчас пройдет нервозность, надо это улучшить.

Три удаления подряд в первом периоде? Это большой гандикап для нас. Мы знали, что будет, что увидим. Расскажу историю. Раньше играл в хоккей, приезжаешь в другой город, и не было раньше куба, ничего не было. Играешь на выезде. За нашими воротами — две камеры, а за другими — ни одной. Считаю, здесь вот так», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Питерский клуб повел в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 15 марта.

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