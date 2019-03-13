Кузьменко: Рундблад — молодец, джокер у нас пока

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подвёл итоги первого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (1:0).

«Локомотив» — хорошая, вязкая команда. Мы предполагали, что игра будет до одной шайбы. Моментов было не очень много что у нас, что у «Локомотива», поэтому такой счёт, 1:0. Игра хорошая, вся серия будет такая боевитая, вязкая. Нужно больше дорожить моментами, забивать свои голы.

В первых попытках нашего большинства «Локомотив» здорово играл, разобрал наше большинство и не давал нам особо ничего сделать. Потом ребята поговорили, тренерский штаб посоветовал, и реализовали.

Чем кормим Рундблада, у которого уже три победные шайбы? Молодец, джокер у нас пока. Кто Бэттмен? Давайте без этих вопросов, сейчас голова не думает.

«Локомотив» хорошо играл, у них хорошее движение. Мы были готовы к этому, но в начале у них было побольше моментов. Нужно основательно подходить к началу матча, у «Локомотива» было три-четыре хороших момента, спасибо нашему вратарю, он подтащил.

Силы есть, это плей-офф. Даже если у кого-то не будет сил, они всё равно появятся. Это эмоции, приходит 12 тыс. человек, мы играем и хотим победить для болельщиков. Силы найдутся.

Во втором перерыве тренеры говорили действовать так же уверенно, активно, так же, как играли первые два периода. В третьем периоде «Локомотив», может быть, немного подсел, поэтому так и получилось, мы в этом периоде хорошо сыграли», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.