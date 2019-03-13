Мальцев: в «Локомотиве» игроки посильнее, чем в «Спартаке»

Нападающий СКА Михаил Мальцев поделился мнением о победе со счётом 1:0 в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Локомотивом».

«Все защищаются, тем более это плей-офф, второй раунд. «Локомотив» такая команда, тут уже идёт игра до одного гола. В «Локомотиве» игроки посильнее, чем в «Спартаке». Конечно, там молодёжь, но это придаёт им агрессивности, плюс они вышли во второй раунд.

Согласен, что на этом уровне должна быть выше скорость принятия решений. Наверное, со временем придёт. Основные функции нашего звена – не пропустить, не удалиться, не ошибиться, а там уже, может быть, что-то забить.

Выступать после дня рождения нет особой ответственности. Отметил тем, что поспал на базе», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.