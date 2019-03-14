Беттмэн отклонил апелляцию Ворачека на дисквалификацию

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отклонил апелляцию нападающего «Филадельфии Флайерз» Якуба Ворачека на решение департамента лиги по безопасности игроков, информирует официальный сайт лиги. Двухматчевая дисквалификация форвард оставлена в силе.

29-летний Ворачек был наказан за блокировку защитника «Айлендерс» Джонни Бойчака в игре с нью-йоркским клубом (5:2).

Форвард уже пропустил матч «Флайерз» с «Оттавой Сенаторз» (3:2), а теперь не сможет сыграть и с «Вашингтон Кэпиталз». В этом сезоне Ворачек забросил 10 шайб и сделал 43 результативные передачи в 66 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "-10" и набрав 21 минуту штрафа.

Нападающий «Филадельфии» Ворачек дисквалифицирован на два матча

Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.