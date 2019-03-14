Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Беттмэн отклонил апелляцию Ворачека на дисквалификацию

Беттмэн отклонил апелляцию Ворачека на дисквалификацию
Хоккей / НХЛ

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отклонил апелляцию нападающего «Филадельфии Флайерз» Якуба Ворачека на решение департамента лиги по безопасности игроков, информирует официальный сайт лиги. Двухматчевая дисквалификация форвард оставлена в силе.

29-летний Ворачек был наказан за блокировку защитника «Айлендерс» Джонни Бойчака в игре с нью-йоркским клубом (5:2).

Форвард уже пропустил матч «Флайерз» с «Оттавой Сенаторз» (3:2), а теперь не сможет сыграть и с «Вашингтон Кэпиталз». В этом сезоне Ворачек забросил 10 шайб и сделал 43 результативные передачи в 66 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "-10" и набрав 21 минуту штрафа.

Нападающий «Филадельфии» Ворачек дисквалифицирован на два матча

Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент