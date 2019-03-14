Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты не были отмечены лигой.

Главной звездой стал нападающий «Ванкувер Кэнакс» Тайлер Мотт, оформивший дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1). Шайбы американского форвард разделили 14 секунд.

Второй звездой признан форвард «Чикаго Блэкхоукс» Брендан Перлини, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4). 12 марта канадский нападающий оформил хет-трик в матче с «Аризоной Койотс» (7:1) и стал лучшим игроком дня.

Замкнул тройку лучших защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Деймон Сиверсон, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).