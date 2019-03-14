Николишин – об «Автомобилисте»: состав отличный, но никто ничего не выиграл

Известный в прошлом игрок и тренер Андрей Николишин поделился мнением о противостоянии «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» в полуфинале плей-офф Восточной конференции.

«Салават Юлаев» и в регулярке выглядел неплохо. Просто у них чередовались взлёты и падения, но это естественно, когда приходит новый тренер. Идёт обычная притирка, и очень трудно пройти сезон на одной волне. В принципе команда игровая, рабочая, отличный состав, вратарская линия усилилась с приходом Метсолы, плюс в атаке Умарк и Ко здорово выглядят и решают исходы матчей. Да и Владимир Ткачёв наконец-то разыгрался. Он весь сезон ерундой занимался, сейчас раскрылся. Может быть, ещё Антон Бурдасов в строй вернётся. Так что Уфа – отлично укомплектованная команда, и нельзя их сбрасывать со счетов.

У «Автомобилиста» не такой опытный состав, есть хорошие игроки, но никто из них ничего не выиграл. Да, собрали в этом году боеспособный коллектив, поставили хорошего тренера, всё сложилось. Но у них была очень лёгкая прогулка в первом раунде, «Трактор», при всём уважении, не составил конкуренции должной. Сейчас будет совсем другой соперник, который будет кусаться, и как себя поведут ребята из «Автомобилиста» — большой вопрос. С этим были проблемы у уральцев и в регулярке, они много матчей основным своим конкурентам за Кубок Гагарина проиграли», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ал. Василевский: «Автомобилист» хочет добраться до финала конференции