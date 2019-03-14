Величкин – о будущем Яндача: мы все работаем, у него контракт на следующий сезон

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о будущем главного тренера команды Йозефа Яндача. Напомним, под руководством чешского специалиста «Металлург» завершил регулярный чемпионат на третьей строчке Востока, в первом раунде плей-офф потерпев поражение от «Салавата Юлаева» (2-4).



«У Йозефа Яндача ещё год контракта, он на контракте, он работает. Все на местах, все активно работают. Мы трудимся всю неделю, с утра до ночи работаем над изменениями команды. Продолжит ли Яндач работать с «Металлургом» в следующем году? Я же вам сказал, мы все работаем. Он у нас на контракте, подписанном на два года», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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