«Локомотив» обратился в КХЛ за разъяснениями по поводу судейства в матче со СКА

Ярославский «Локомотив» отправил официальный запрос в Континентальную хоккейную лигу с просьбой дать оценку работе арбитров в первом матче серии с петербургским СКА (0:1), сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник.



Сообщается, что «Локомотив» отправил в КХЛ видеозаписи четырех эпизодов:



— эпизод на 10-й минуте матча с якобы имевшей место игрой высоко поднятой клюшкой со стороны защитника «Локомотива» Александра Елесина (назначенное удаление);



— эпизод на 14-й минуте матча со столкновением нападающего СКА Михаила Мальцева и защитника «Локомотива» Якуба Накладала (неназначенное удаление);



— эпизод на 45-й минуте матча со столкновением нападающего СКА Наиля Якупова и нападающего «Локомотива» Брэндона Козуна (неназначенное удаление);



— эпизод на 59-й минуте матча со столкновением нападающего СКА Никиты Гусева и защитника «Локомотива» Александра Кутузова (неназначенное удаление).



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