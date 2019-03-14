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Болельщики признали Зарипова лучшим игроком «Ак Барса» в сезоне-2018/19

Болельщики признали Зарипова лучшим игроком «Ак Барса» в сезоне-2018/19
Хоккей / КХЛ

Болельщики казанского «Ак Барса» признали нападающего Даниса Зарипова лучшим игроком команды в сезоне-2018/19., информирует официальный сайт клуба.

Голосование прошло в официальном сообществе клуба в социальной сети «ВКонтакте», за Зарипова проголосовали 4323 пользователя. Второе место занял нападающий Иржи Секач – за него свой голос отдали 2084 болельщика. На третьей позиции расположился воспитанник татарстанского хоккея Артём Лукоянов, у него – 1870 голосов.

37-летний Зарипов в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 48 играх, записав в актив 32 (9+23) балла при показателе полезности "+11" и 18 минутах штрафа. В среднем форвард проводил на льду около 14 с половиной минут за матч. В плей-офф Зарипов провёл три матча, отдав две результативные передачи.

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