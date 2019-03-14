Боченски: каждый из игроков «Барыса» может дать больше для общего результата

Нападающий астанинского «Барыса» Брэндон Боченски поделился впечатлениями от проигранного матча серии плей-офф Кубка Гагарина с «Авангардом» (1:3, 0-1 в серии).
«Сегодня мы играли недостаточно хорошо, каждый из наших хоккеистов может дать больше для общего результата. Думаю, все мы сделаем верные выводы и будем лучше в следующем матче. Надеюсь, с Андре Петерссоном всё будет в порядке.
Что стоит учесть и исправить в следующей игре? Стараться не терять шайбу, завершать моменты. Сегодня у нас это получалось нехорошо, приходилось раз за разом начинать всё сначала», — приводит слова Боченски официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги
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