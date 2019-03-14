Савар: если бы я играл такой клюшкой, как Овечкин, отправлял бы шайбу на трибуны

Известный в прошлом хоккеист, а ныне журналист и телекомментатор Марк Савар поделился мнением о клюшках, которыми играют нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.



«Клюшка Ови? Если бы я играл крюком с таким большим загибом, как у Овечкина, то постоянно отправлял бы шайбу на верхний ярус трибун. Просто удивительно, как Ови удается контролировать бросок при использовании подобной клюшки.



У меня полное ощущение, что Макдэвид не меняет инструмент даже перед овертаймом. Если бы он чуть более внимательно к этому относился, гарантирую, он бы набрал в этом сезоне не 130 очков, а 150», — приводит слова Савара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.