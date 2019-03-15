СКА — «Локомотив»: Елесин подрался с Якуповым, уложив соперника на лёд

Защитник «Локомотива» Александр Елесин сошёлся в кулачном бою с нападающим СКА Наилем Якуповым во втором матче полуфинальной серии Западной конференции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



По итогам драки, которая завершилась победой «железнодорожника», арбитры выписали игрокам по четыре минуты штрафа за грубость.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

СКА



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Рундблад, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Дергачёв — Бывальцев — Барабанов;

Токранов — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;

Рукавишников, Тихонов — Мальцев — Каблуков, Морозов.



«Локомотив»



Салак (Коновалов);

Рафиков — Накладал, Аверин — Локтионов — Козун;

Кутузов — Елесин, Алексеев — Коротков — Санников;

Черепанов — Осипов, Денисенко — Красковский — Коршков;

Афанасьев, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.

«Локомотив» — СКА: Елесин избил Рыкова, сорвав с него майку и нагрудник

Посмотреть видео драки можно на официальном сайте КХЛ.