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СКА — «Локомотив»: Елесин подрался с Якуповым, уложив соперника на лёд

СКА — «Локомотив»: Елесин подрался с Якуповым, уложив соперника на лёд
Хоккей / КХЛ

Защитник «Локомотива» Александр Елесин сошёлся в кулачном бою с нападающим СКА Наилем Якуповым во втором матче полуфинальной серии Западной конференции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам драки, которая завершилась победой «железнодорожника», арбитры выписали игрокам по четыре минуты штрафа за грубость.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

СКА

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Рундблад, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Дергачёв — Бывальцев — Барабанов;
Токранов — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Рукавишников, Тихонов — Мальцев — Каблуков, Морозов.

«Локомотив»

Салак (Коновалов);
Рафиков — Накладал, Аверин — Локтионов — Козун;
Кутузов — Елесин, Алексеев — Коротков — Санников;
Черепанов — Осипов, Денисенко — Красковский — Коршков;
Афанасьев, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.

«Локомотив» — СКА: Елесин избил Рыкова, сорвав с него майку и нагрудник

Посмотреть видео драки можно на официальном сайте КХЛ.

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