Немировски: считаю дивизион Харламова самым сильным в КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски считает, что дивизион, в котором выступают «автозаводцы», является самым сильным в Континентальной хоккейной лиге.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Не скажу, что где-то легче или тяжелее. Необходимо отметить, что треть всех матчей сезона мы провели с командами своего дивизиона, который считаю самым сильным в КХЛ. Из дивизиона Харламова в плей-офф не попал только «Нефтехимик», но они боролись за путёвку до последних игр. «Автомобилист» выиграл Восточную конференцию, у «Металлурга» и «Ак Барса» пять Кубков Гагарина на двоих. В целом же соперники в КХЛ достойные, лёгкой прогулки не было», — сказал Немировски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Торпедо» вышло в плей-офф, но уступило в первом раунде «Барысу» со счётом 3-4.

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