Крикунов: в игре Шипачёва и Кагарлицкого потенциал скрыт. К сожалению

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги выездного матча с ЦСКА (1:0 ОТ). Бело-голубые нанесли сопернику первое поражение в плей-офф.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Игра была равной. Может быть, у соперника было больше моментов, больше бросков. Но мы были готовы к такой игре после «Йокерита». В конце матча нам повезло, забили этот гол.

Бочаров — молодец. Он хорошо отработал, может быть, и повезло где-то. Сейв на Карнаухове? У него ноги длинные. Посмотрим, сыграет ли в третьем матче.

В игре Шипачёва и Кагарлицкого скрыт потенциал «Динамо»? Он скрыт. К сожалению. Индрашис уже играл с ними, поэтому сегодня вернули на своё место. Это плей-офф, тут не надо встряхивать», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.