Нападающий клуба НХЛ «Анахайм Дакс» Райан Кеслер может пропустить оставшуюся часть сезона, сообщил генеральный менеджер и тренер команды Боб Мюррей.



«Не знаю, увидим ли Кеслера на льду в этом сезоне. У меня нет информации, когда он вернется. Травма серьёзная», — приводит слова функционера Orange County Register.



В 60 играх этого чемпионата Кеслер набрал восемь (5+3) очков. 5 марта он сыграл 1000-й матч в Национальной хоккейной лиге.



31-летний американский нападающий является финалистом Кубка Стэнли в 2011 году в составе «Ванкувер Кэнакс». В составе национальной команды Кеслер стал финалистом Олимпийских игр 2010 года и участником Кубка мира — 2016. В составе молодёжной сборной Райан выиграл чемпионат мира 2004 года.

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