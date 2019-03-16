Защитник «Йокерита» Рясанен перешёл в систему «Торонто»

Защитник хоккейного клуба «Йокерит» Ээмели Рясанен перешёл в клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс», информирует официальный «твиттер» канадского коллектива. 20-летний хоккеист подписал с командой трёхлетний контракт новичка.



После подписания контракта с «кленовыми листьями» хоккеист отправился в АХЛ в фарм-клуб «Торонто Марлис».



В нынешнем сезоне Рясянен сыграл за «Йокерит» в 12 матчах регулярного чемпионата, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «+2» и 5 минутах штрафа, а также принял участие в одной игре розыгрыша Кубка Гагарина.



Напомним, «Йокерит» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина уже в первом раунде, потерпев поражение от московского «Динамо» (2-4).



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