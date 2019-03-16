Цулыгин: Панин не подводил «Салават», в той игре попало у них, в этой — у нас

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Автомобилистом» (0:2, 1-1).

«Соперника — с победой. Хорошая, боевая игра, можно сказать, зеркальная по сравнению с прошлой. Они забили в большинстве и удержали этот счет до конца игры. Мы ничего не смогли сделать с их обороной и вратарём.

После пропущенной шайбы команда не смогла перестроиться и играть в другую игру? Да, мы не забили, а значит, так вышло, что не смогли перестроиться.

Панин подвёл команду? Не считаю так. Там было столкновение. Он нецеленаправленно шёл и бил в голову. Такое случается, в той игре попало у них, в этой — у нас. Такое бывает. Особенно с защитниками, которые играют плотно, тело в тело. Я бы не сказал, что это было что-то целенаправленное. Игровой момент. К сожалению, Панин попал в голову и за это получил наказание», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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