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Чесалин – о нарушении Панина: на его месте я бы так не сыграл

Чесалин – о нарушении Панина: на его месте я бы так не сыграл
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Евгений Чесалин поделился эмоциями после победы во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (2:0, 1-1).

В конце второго периода защитник «Салавата» Григорий Панин получил удаление «5+20» за атаку Чесалина в область головы и шеи.

«Самочувствие отличное, но победы не даются лёгкой ценой. Ничего страшного, рабочие моменты. Действия Панина? Я видел, как он ехал на меня. Я бы так не сыграл на его месте», – приводит слова Чесалина «Спорт Бизнес Online».

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин на послематчевой пресс-конференции заявил, что Панин не подводил команду.

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