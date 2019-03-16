Президент «Барыса»: у Петерссона сотрясение и вылетел шейный позвонок

Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал о состоянии здоровья нападающего Андре Петерссона.



«Он проходит обследование. У него сотрясение и вылетел шейный позвонок. Пока ходит в корсете. Сколько это продлится, сказать не можем», — цитирует Иванищева ТАСС.

На 51-й минуте первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции защитник «Авангарда» Коди Франсон провёл силовой приём против нападающего «Барыса» Андре Петерссона, в результате которого хоккеист «Барыса» не сумел доиграть матч. Главные арбитры встречи не увидели в действиях канадца нарушения правил. Астанинский «Барыс» обратился в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой дать экспертную оценку игровому моменту. По итогам заседания КХЛ оштрафовала защитника «Авангарда».

КХЛ оштрафовала защитника «Авангарда» Франсона, травмировавшего Петерссона