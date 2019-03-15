КХЛ оштрафовала защитника «Авангарда» Франсона, травмировавшего Петерссона

Континентальная хоккейная лига оштрафовала защитника «Авангарда» Коди Франсона за удаление в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Барысом» (3:1).

На 51-й минуте матча Франсон провёл силовой приём против нападающего «Барыса» Андре Петерссона, в результате чего хоккеист «Барыса» не сумел доиграть матч.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Авангарда» Коди Франсона наказание по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею, 5+20), подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Ранее на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка заявил, что «Барыс» обязательно подаст жалобу на этот момент.

«Барыс» обратился в СДК КХЛ за оценкой силового приёма Франсона на Петерссоне

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.