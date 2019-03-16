«Сент-Луис» разгромил «Питтсбург», у Кросби — «-3», у Малкина — «-1»

«Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ был разгромлен «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу подопечных Крейга Беруби.

Дубль в составе победителей оформил Винс Данн, ещё по разу отличились Оскар Сундквист, Патрик Марун и Джей Баумистер. Единственная шайба «Питтсбурга» на счету Доминика Симона.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби завершил игру с показателем полезности «-3». Российский форвард евгений Малкин заработал «-1».

Перед игрой хозяева провели специальную церемонию в честь Малкина. 13 марта российский форвард набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» сломил сопротивление «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1). Дубль оформил Андреас Атанасиу.