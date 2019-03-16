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«Сент-Луис» разгромил «Питтсбург», у Кросби — «-3», у Малкина — «-1»

«Сент-Луис» разгромил «Питтсбург», у Кросби — «-3», у Малкина — «-1»
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ был разгромлен «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу подопечных Крейга Беруби.

Дубль в составе победителей оформил Винс Данн, ещё по разу отличились Оскар Сундквист, Патрик Марун и Джей Баумистер. Единственная шайба «Питтсбурга» на счету Доминика Симона.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1 : 5
0:2, 1:2, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Сундквист (Шварц, Парэйко) – 04:56 (5x5), 0:2 – Данн (О'Райлли, Перрон) – 13:34 (5x5), 0:3 – Марун (Томас, Бозак) – 21:31 (5x5), 0:4 – Боумистер (Марун, Сэнфорд) – 22:41 (5x5), 1:4 – Симон – 29:53 (5x5), 1:5 – Данн (Парэйко, Томас) – 53:57 (5x4)

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби завершил игру с показателем полезности «-3». Российский форвард евгений Малкин заработал «-1».

Перед игрой хозяева провели специальную церемонию в честь Малкина. 13 марта российский форвард набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» сломил сопротивление «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1). Дубль оформил Андреас Атанасиу.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2019, суббота. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2 : 1
1:1, 1:0, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Атанасиу (Декайзер) – 02:59 (5x5), 1:1 – Ли (Нельсон, Тэйвз) – 10:18 (5x5), 2:1 – Атанасиу (Декайзер, Бертуцци) – 29:57 (5x5)
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