«Сент-Луис» разгромил «Питтсбург», у Кросби — «-3», у Малкина — «-1»

«Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ был разгромлен «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу подопечных Крейга Беруби.
Дубль в составе победителей оформил Винс Данн, ещё по разу отличились Оскар Сундквист, Патрик Марун и Джей Баумистер. Единственная шайба «Питтсбурга» на счету Доминика Симона.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби завершил игру с показателем полезности «-3». Российский форвард евгений Малкин заработал «-1».
Перед игрой хозяева провели специальную церемонию в честь Малкина. 13 марта российский форвард набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ.
В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» сломил сопротивление «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1). Дубль оформил Андреас Атанасиу.
«Не могу поверить, что происходит». Великий русский рекорд Малкина и Овечкина
Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ, через 126 секунд Овечкин – 1200-е.