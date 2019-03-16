Бобровский — о бутылке водки: пить не буду, отдам Панарину

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский в своём «инстаграме» выложил фотографию с бутылкой водки, которую болельщики «мундиров» поставили под дверью номера российского вратаря в гостинице.
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«Нашёл под дверью. Спасибо болельщикам «Коламбуса». Пить не буду. Отдам Артемию», — написал Бобровский в инстасториз.
Фото: «Инстаграм» Сергея Бобровского
В январе один из баров Коламбуса предложил российскому нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину продлить контракт с клубом. Взамен россиянину пообещали пожизненный запас водки.
Кроме того, представители бара разместили в городе рекламный плакат с обращением к форварду и призвали болельщиков, которые также выступают за сохранение Панарина в команде, использовать хештег #StayThirstyPanarin.