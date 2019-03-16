Белоусов — о нарушении Панина: я не понимаю, зачем люди так делают. Какой смысл?

Нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов поделился эмоциями после победы во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (2:0, 1-1).



В конце второго периода защитник «Салавата» Григорий Панин получил удаление «5+20» за атаку Евгения Чесалина в область головы и шеи.

«На удивление игралось хорошо, легко. Была какая-то свежесть. Может, выспались? Дай бог также продолжать, в обороне играть ещё лучше. Что касается большинства, то всегда есть над чем работать. «Салават» — серьёзный соперник, разбирает нас. Надо больше закрывать вратаря, бросать по Метсоле. В плей-офф мало красивых голов.

Что касается нарушения Панина на Чесалине, то я не понимаю, зачем люди так делают? Специально это или не специально — не знаю. Какой смысл травмировать игрока, когда он тебя не видит? Жалко пацана. Я думаю, что у Чесалина сотрясение мозга, но он вышел на лёд», — цитирует Белоусова официальный сайт КХЛ.

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