«Каролина» победила «Баффало», «Оттава» разгромила «Торонто»

«Каролина Харрикейнз» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Сэйбрз» седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 49 секунд, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» с разгромным счётом в гостях уступил «Оттаве Сенаторз» — 2:6 (1:1, 3:1, 2:1).

Дублем в составе победителей отметился Магнус Пяаярви. Три передачи в активе форварда «Оттавы» Зака Смита. Защитник «Торонто» Никита Зайцев совершил 3 силовых приёма, заблокировал 3 броска и не отметился результативными действиями.