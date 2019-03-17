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«Каролина» победила «Баффало», «Оттава» разгромила «Торонто»

«Каролина» победила «Баффало», «Оттава» разгромила «Торонто»
Хоккей / НХЛ

«Каролина Харрикейнз» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Сэйбрз» седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 49 секунд, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» с разгромным счётом в гостях уступил «Оттаве Сенаторз» — 2:6 (1:1, 3:1, 2:1).

Дублем в составе победителей отметился Магнус Пяаярви. Три передачи в активе форварда «Оттавы» Зака Смита. Защитник «Торонто» Никита Зайцев совершил 3 силовых приёма, заблокировал 3 броска и не отметился результативными действиями.

«Каролина» — «Баффало»: А. Свечников забросил 18-ю шайбу в сезоне
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
4 : 2
1:1, 2:0, 1:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Скиннер (Ханвик, Райнхарт) – 02:18 (5x5), 1:1 – Валльмарк (Мартинук, Песке) – 13:52 (5x5), 2:1 – Свечников (Терявяйнен, Ахо) – 21:07 (5x5), 3:1 – Уильямс (Фолк, Нидеррайтер) – 37:09 (5x5), 4:1 – Стаал (Ферланд, Хэмилтон) – 55:46 (5x5), 4:2 – Гиргенсонс (Монтур) – 58:59 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
6 : 2
1:0, 3:1, 2:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Сеси (Воланин, Веронно) – 06:36 (5x5), 2:0 – Гиббонс (Демело, Бёдкер) – 26:48 (5x5), 2:1 – Райлли (Таварес) – 32:33 (5x5), 3:1 – Пяаярви (Балцерс, Тирни) – 33:51 (5x5), 4:1 – Пяаярви (Смит, Боровецки) – 38:50 (5x5), 4:2 – Таварес (Мэттьюс, Нюландер) – 45:13 (5x3), 5:2 – Дюклер (Харпур, Смит) – 48:36 (5x5), 6:2 – Линдберг (Сеси, Смит) – 54:21 (5x5)
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