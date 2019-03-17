Карандин: при Квартальнове и ЦСКА, и «Локомотив» играют так же, как «Сибирь»

Почётный вице-президент ФХР известный в прошлом хоккейный арбитр Юрий Карандин поделился мнением о полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции СКА — «Локомотив» (2-0).

«Большего ждал от «Локомотива». В свое время мне очень нравилась работа Дмитрия Квартальнова с «Сибирью»: не обладая сильным составом, команда стабильно работала, давала максимальный с учетом своих возможностей результат. К сожалению, в последние три года родной клуб этим похвастаться не может.



Но проблема в том, что при Квартальнове и ЦСКА, и нынешний «Локомотив» играют так же просто, как та «Сибирь». Между тем у Ярославля крепкий состав, есть очень интересная молодёжь во главе с Денисенко и Коваленко. Но мне кажется, что команда не растет, в середине регулярного чемпионата они смотрелись ярче. Не совсем понятно, почему «Локомотив» так упростил игру. И СКА, где много мастеров, соперника легко считывает», — цитирует Карандина Russia-Hockey.