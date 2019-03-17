Мамин — о серии с «Динамо»: в конечном итоге своя игра принесёт ЦСКА результат

Нападающий ЦСКА Максим Мамин дал комментарий в преддверии третьего матча серии второго раунда плей-офф с московским «Динамо» (1-1).

«Трудно сказать, почему недодавили «Динамо». Давно не забрасывали ни одной шайбы в матче. Бывают игры, когда шайба не идет в ворота, но через такие матчи в плей-офф тоже надо проходить. Чтобы выигрывать, надо играть в свой хоккей, в который мы играли в серии с «Витязем» и вообще на протяжении всего сезона. В конечном итоге такая игра принесёт результат.

В плей-офф нужна стопроцентная самоотдача, поэтому я старался выкладываться по полной. Всегда есть куда стремиться, и никогда не будешь доволен собой полностью, но мы с партнёрами по команде будем стараться идти дальше», — приводят слова Мамина «Известия».