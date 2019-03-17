Эспозито: Овечкин догнал меня по голам в большинстве? Это просто адский игрок

Канадский нападающий Фил Эспозито прокомментировал достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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Хоккеист столичной команды оформил дубль в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6) и вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству голов в большинстве (246), догнав Эспозито. Российский форвард отличился в неравных составах на 28-й минуте матча, ассистентами выступили Ти Джей Оши и Джон Карлсон.



«Овечкин догнал меня по голам в большинстве? Это правда? Он просто адский игрок», — сказал Эспозито в радиоэфире в одном из перерывов игры.



Впереди Овечкина располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255) и Люк Робитайл (247).

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