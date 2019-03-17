Карандин: в длинной серии плей-офф «Авангарду» с его системой игры будет тяжело

Почётный вице-президент ФХР известный в прошлом хоккейный арбитр Юрий Карандин высказал точку зрения по поводу серии второго раунда плей-офф КХЛ «Барыс» — «Авангард» (1-1).



«Надо отдать должное Бобу Хартли. С первой же секунды противостояния с Казанью было видно, как Омск заряжен и сконцентрирован, чувствовалась рука тренера. Всё-таки канадцы в кубковом хоккее очень хороши, что, кстати, доказали и легионеры «Барыса». Первое поражение Омска в плей-офф — их рук дело.



«Барыс» в первом раунде очень тяжело прошёл «Торпедо», потребовалось семь матчей. Наверное, ещё одну, максимум две победы клуб из Казахстана способен одержать, но в полуфинале его не вижу. При этом долгосрочные перспективы «ястребов» у меня вызывают сомнения. Мы видели, как они просели на длинной дистанции чемпионата, они шли по нисходящей и в серии с Казанью, но психологически всё-таки не выпустили соперника. В любой длинной серии «Авангарду» с его энергозатратной системой игры будет тяжело», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

С шестой попытки Скабелка раскусил «Авангард». «Ястребов» будто подменили «Барыс» заставил «Авангард» ошибаться и удаляться и одержал уверенную победу.