Миронов: счёт 0:3 — и «Динамо» теперь булки расслабить? Так не будет этого

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о матче с ЦСКА (0:4).

«Серия только начинается, так получилось, что пропустили три гола в меньшинстве. Самим забивать надо, будем исправляться. Ничего мы не чувствуем. Мы играем. Это плей-офф. Над многими компонентами игры нам надо работать. Сегодня так получилось. Мы будем исправлять эту ситуацию.

Грубая игра «Динамо»? А что такое? Пропускать их надо? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Что значит грубо? Это хоккей, мы играем до конца. Какая разница, какой счёт, выигрываем или проигрываем. Мы жёстко играем. Счёт 0:3 – и что теперь нам булки расслабить. До ворот их пропускать? Пожалуйста, забивайте? Так не будет этого.

Не охочусь я за Капризовым. Не ловлю я его специально, вы, наверное, сами это видите», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.