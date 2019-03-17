Натан Маккиннон повторил достижение Петера Форсберга

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился голевой передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз».
Канадский форвард поучаствовал в голевой комбинации, которую точным броском завершил защитник Тайсон Бэрри, и набрал 90-е (36+54) очко в нынешнем сезоне. В предыдущем регулярном чемпионате 23-летний хоккеист забросил 39 шайб и отдал 58 результативных передач в 71 матче.
Маккинон стал вторым хоккеистом в истории «Эвеланш», набравшим не менее 90 очков в двух сезонах подряд. Канадец повторил результат легендарного форварда Петера Форсберга, установленный в сезонах-1997/98 и 1998/99.
Маккиннон: Макдэвид регулярно «убивает» меня в конкурсе на скорость
9 игроков НХЛ, кто может набрать 100 очков за сезон. Давно такого не было
Кучеров и Макдэвид уже преодолели этот рубеж.
Посмотреть видео голевой комбинации с участием Маккиннона можно в «твиттере» НХЛ.