Панин: про рецидив и репутацию в руководстве по судейству ничего не написано

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал свою дисквалификацию на два матча второго раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом». Во второй игре серии он получил «5+20» за атаку в область головы и шеи нападающего Евгения Чесалина.



«Первое фото — Бодров 2+10, второе — Панин 5+20 и 2 игры дисквалификации. В руководстве по судейству за сезон-2018/19 есть разъяснения по правилу 540 пункт (Б): простыми словами, за атаку в голову и разбитый нос, мне 5+20 плюсом 2 игры дисквалификации за РЕЦИДИВ и «РЕПУТАЦИЮ».



НО!!! Про РЕЦИДИВ и «РЕПУТАЦИЮ» в руководстве по судейству ничего не прописано, получается — просто негласное правило, на усмотрение ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА. Но ситуация с Бодровым тоже подпадает под правило 540 пункт (Б): простыми словами, удар в голову и попытка нанести травму, что на фото очень заметно (или нет). Делайте выводы сами. А я буду готовиться, выходить и рубиться до конца.



Мысли вслух, претензий к СДК и судьям не имею. #Балет #СпортивныйПринцип», — написал Панин в «Инстаграме».