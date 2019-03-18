Разящая контратака «Айлендерс» в овертайме — в видеообзоре игры с «Миннесотой»

«Миннесота Уайлд» уступила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:3 ОТ в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Островитяне» вышил вперёд в середине первого периода благодаря точному броску Джордана Эберле. Во втором игровом отрезке Зак Паризе восстановил паритет в большинстве, на что гости ответили заброшенной шайбой Андерса Ли, реализовавшего численный перевес. В третьей двадцатиминутке Джаред Сперджен сравнял счёт, и судьба встречи решилась в овертайме. Гости одержали победу благодаря точному броску Брока Нельсона.



«Айлендерс» догнали «Вашингтон Кэпиталз» и делят с ним лидерство в дивизионе. «Миннесота» находится на девятом месте на Западе, отставая от зоны плей-офф на одно очко.

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Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».