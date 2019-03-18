Тренер «Далласа»: Ничушкин сыграл превосходно, он прервёт серию без голов

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери оценил игру нападающего Валерия Ничушкина в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 Б).



Ничушкин был признан второй звездой встречи. Российский хоккеист отметился голевой передачей и прервал 18-матчевую серию без набранных очков. Ничушкин не набирал очков с начала января 2019 года, при этом его безголевая серия со старта сезона насчитывает уже 51 матч. В нынешнем регулярном чемпионате Валерий записал на свой счёт восемь голевых передач.



«На мой взгляд, Вэл действовал превосходно. Он очень близок к тому, чтобы прервать безголевую серию. Ничушкин — габаритный хоккеист, и он продолжает лезть на чужие ворота для того, чтобы пополнить голевой счёт. Вэл создаёт возможности и скоро забьёт», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.

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