Хартли: соперничество «Авангарда» и «Барыса» длится весь сезон

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от третьего матча полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ с «Барысом» (1-1). Игра пройдёт сегодня, 18 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Встречаются два отличных соперника. Один из двух выездных матчей в Астане мы выиграли, идём дальше. «Барыс» — хорошая команда с габаритными игроками. Мне нравится, что между нами на протяжении всего сезона было соперничество, мы шли очень близко. Исход игры зачастую решал один-единственный гол. Думаю, болельщики увидят классную игру.



Главное противостояние серии? Наше давление против давления соперника. Он прессингуют, мы прессингуем. Благодаря этому игра становится очень зрелищной», — сказал Хартли в интервью клубному телевидению.

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