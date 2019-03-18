Франсон: «Авангард» разобрал 2-й матч с «Барысом», впредь будем играть как надо

Защитник «Авангарда» Коди Франсон поделился мнением о третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Барысом» (1-1). Игра пройдёт сегодня, 18 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«В прошлом матче соперник хорошо себя показал. «Авангарду» же не удалось проявить себя, отсюда такой результат. Сейчас главный акцент на наших действиях. Нужно отдать «Барысу» должное, соперник сыграл здорово. Впрочем, мы разобрали второй матч серии и поняли ошибки. Впредь будем действовать как надо.



Хоккеисты «Барыса» всегда нацелены на атаку, умеют созидать. Есть игроки, способные разыгрывать комбинации. Они не мудрят и не теряют шайбу. В игре с этой командой важной составляющей становится переход из обороны в атаку. Со своей стороны «Барыс» в этом хорош. Мы должны действовать грамотно, блокировать броски — это всегда имеет огромное значение в плей-офф», — сказал Франсон в интервью клубному телевидению.

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