«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: Коледов вернулся в состав хозяев

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» на третий матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В состав хозяев вернулся защитник Павел Коледов, получивший травму в предыдущей серии с «Металлургом» (4-2). Игру пропускает дисквалифицированный защитник Григорий Панин и травмированный форвард Антон Бурдасов. Кроме того, в составе уфимцев отсутствуют нападающие Максим Рыбин и Максим Майоров, которых заменили Эдуард Гиматов и Владислав Лукин.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Лукин — Хохряков — Гиматов.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Гуркин — Трямкин, Гареев — Паре — Секстон;
Мамкин — Бодров, Белоусов — Кучерявенко — Обидин;
Валитов, Чесалин — Грачёв — Литовченко, Рассейкин.