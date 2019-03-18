«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: Коледов вернулся в состав хозяев

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» на третий матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав хозяев вернулся защитник Павел Коледов, получивший травму в предыдущей серии с «Металлургом» (4-2). Игру пропускает дисквалифицированный защитник Григорий Панин и травмированный форвард Антон Бурдасов. Кроме того, в составе уфимцев отсутствуют нападающие Максим Рыбин и Максим Майоров, которых заменили Эдуард Гиматов и Владислав Лукин.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Лукин — Хохряков — Гиматов.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Гуркин — Трямкин, Гареев — Паре — Секстон;

Мамкин — Бодров, Белоусов — Кучерявенко — Обидин;

Валитов, Чесалин — Грачёв — Литовченко, Рассейкин.