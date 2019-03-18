Анкипанс останется главным тренером рижского «Динамо»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс продолжит работу в следующем сезоне, сообщил председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.



«Подведя итоги этого сезона, мы приняли решение, что главный тренер рижского „Динамо“ останется на следующий год. Мы обычно контракт делаем на один год с возможностью продления ещё на два.



По большому счёту мы оценили сезон как положительный — нам удалось создать команду, которая показала очень хороший уровень игры. Команда стала реально командой, нам не хватило всего одного очка до плей-офф, команда снова завоевала доверие зрителей, что немаловажно. Я думаю, что тренерский штаб и в целом вся команда не подвели наши ожидания, показали высочайший уровень мастерства, которым они сегодня располагают.



Майоне? С каждым игроком отдельная ситуация, отдельный разговор. Нам он нравится, мне лично симпатично, как он играет и ведёт себя в команде, вообще интересный человек, поэтому мы хотели бы с ним продолжить сотрудничество. Я не скрываю, что Майоне нравится нам, если будут правильные критерии, на основе которых мы разбираем игроков, тогда мы сделаем всё, чтобы он остался», — цитирует функционера ТАСС.

Савицкис: хотим сохранить Майоне, Виделля, но если им предложат лучшие условия