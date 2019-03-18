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Кэссиди: Харе нужно дать отдохнуть, но я знаю, как пройдёт разговор с ним

Кэссиди: Харе нужно дать отдохнуть, но я знаю, как пройдёт разговор с ним
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением об игре 42-летнего защитника Здено Хары.

«Хара не хочет пропускать игры. Он хочет играть, быть в тонусе. Здено знает, что это помогает ему поддерживать форму, его мотор в рабочем состоянии в каждой игре. Я уважаю его мнение на этот счёт. Он давно играет в лиге. Вопрос скорее заключается в том, сколько минут он может провести на льду, не перегрузив себя.

Ему нужно дать отдохнуть? Надо с Харой поговорить, но я представляю, как пройдёт этот разговор. Если отдых Хары в концовке сезона принесёт команде пользу, значит так оно и будет. Наше мнение тоже надо учитывать. Если качество игры хоккеиста снижается, нам надо понять, что происходит. Но если он играет стабильно, это даёт ему преимущество», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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