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Пашков — о Рыспаеве: шумовая завеса в последний момент сработала против «Барыса»

Пашков — о Рыспаеве: шумовая завеса в последний момент сработала против «Барыса»
Хоккей / КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о решении «Барыса» взять на выезд Дамира Рыспаева. Защитник прилетел с командой на матчи с «Авангардом», однако не принял участие в первой из игр в Балашихе.

«Воспринял это как ужимки североамериканского спорта, которые в наших условиях срабатывают крайне редко. Я считаю, что здесь главный тренер „Барыса“ ошибся: раз уж состоялось публичное заявление о том, что Рыспаев едет в Балашиху, надо было заявлять его на игру и пытаться давить на нервы соперника.

А так шумовая завеса в последний момент сработала как раз против клуба из Казахстана, вывела его из равновесия, сбила фокус. Хороший урок: сказав «А», надо говорить и «Б», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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