Анкипанс: знали артистизм Майоне, но не ожидали его всемирной славы

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс рассказал, как принималось решение пригласить в команду защитника Мэтью Майоне.



«Летом мы с тренерским штабом проводим достаточно много времени, анализируя потенциальных новичков. Мы знали, что Майоне очень артистичный парень и публика его любит. Но мы в первую очередь рассматривали его хоккейные качества. Мы изучали его результативность, и было видно, что это атакующий защитник высокого уровня. Понятно, что если хоккеист набирает много очков в такой команде как «Динамо» Рига, то он автоматически становится любимчиком публики. Но даже не предполагали, что слава Майоне станет всемирной.



Мы видели, что нам не хватало сильного игрока на синей линии, который может начать атаку, помочь в большинству. С одной стороны, мы хотим слепить из «Динамо» крепкую и неуступчивую команду. С другой – нам необходимы и яркие хоккеисты, которые могут принести результат активными действиями впереди. Любой тренер хочет, чтобы в его команде играла звезда, и, считаю, наше сотрудничество с Майоне получилось взаимовыгодным. Он получил, что хотел: важную роль в команде, много набранных очков. И клуб только выиграл от этого. Поэтому получилась, как говорят в США, good deal», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

Анкипанс останется главным тренером рижского «Динамо»