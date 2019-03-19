КХЛ рассмотрела обращение ЦСКА и переквалифицировала наказание Макарова

В связи с обращением хоккейного клуба ЦСКА спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Динамо» (Москва) – ЦСКА (0:4).



«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Игоря Макарова по п.1.3.1. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («2+10»), на наказание по п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («5+20»), подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, своим нарушением во втором периоде Макаров травмировал Кирилла Капризова, который не сумел продолжить встречу.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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