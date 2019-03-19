Галузин: хотел бы взять на себя роль Месси для Нижнего Новгорода

Нападающий нижегородского «Торпедо» Владимир Галузин подвёл итоги сезона для своей команды. «Торпедо» вылетело в первом раунде плей-офф, уступив «Барысу» (3-4).



«Сезон получился для нас довольно-таки непростым. Мы очень хорошо начали турнирный путь, после чего немного просели. Однако всё закончилось хорошо, задача на регулярку была успешно выполнена, и «Торпедо» вышло в плей-офф с седьмого места, где на равных боролось с командой из Казахстана.



Я выступал не очень стабильно? Сам не знаю, почему иногда так происходит. Могу лишь заверить болельщиков, что я выкладываюсь на сто процентов в каждом матче, в каждой смене и в каждом эпизоде на льду для того, чтобы приносить команде пользу. Нужно обязательно прибавлять в завершении атак, и тогда всё придёт. Как это сделать? Только через работу.



Кого из «Торпедо» могу назвать нашими нижегородскими Месси, Суаресом и Дембеле? На роль скоростного и техничного Усмана Дембеле отлично подходит Данил Веряев. Укусить любого соперника голевым выпадом всегда готов Денис Паршин, поэтому он пусть будет Луисом Суаресом. Ну а что касается Лионеля Месси, хотелось бы взять его роль для Нижнего Новгорода на себя. И не только по номеру на джерси», — цитирует Галузина официальный сайт КХЛ.

Ему пророчили провал, а он чуть не прибил «Барыс». Интервью с Немировски Главный тренер «Торпедо» стал одним из главных открытий нынешнего сезона КХЛ.